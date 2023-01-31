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20:16 31.01.2023

Общественный контроль над закупками Минобороны продовольствия будет возвращен - Резников

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Общественный контроль над закупками Минобороны продовольствия будет возвращен - Резников

Общественный контроль над закупками Минобороны вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и питания с учетом ограничений военного состояния будет возвращен.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook, Министерство поддержало соответствующие рекомендации народных депутатов по итогам заседаний профильных парламентских комитетов.

Он отметил, что по итогам совместного совещания Минобороны, Минэкономики, СБУ и ГБР, которое состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, решено создать совместную рабочую группу по изменению системы питания военнослужащих.

По словам министра, что уже дал соответствующие поручения: осуществить анализ цен и процесса их формирования; уменьшить срок контракта с поставщиками; разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню (рационам) по сохранению продуктового разнообразия, публикации цен и т.д.

“Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас производим проверку цен по всей номенклатуре. Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах”, - заявил Резников.

Кроме того, он сообщил, что в министерстве введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

Министр добавил, что на сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) по факту заключенного контракта будут обнародоваться: номер и дата заключения (для идентификации), цена за единицу, ссылки на публичные технические условия закупки.

Также по словам Резникова, он направил более 20 приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, отдельные представители СМИ, осуществляющие расследование, и эксперты по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги.

 

Теги: #минобороны #резников #закупки

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