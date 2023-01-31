Ворог продовжує наступальні дії на лиманському та бахмутському напрямках, на куп'янському та запорізькому веде оборону захоплених позицій

Противник продовжує вести наступальні дії на лиманському та бахмутському напрямках, зазнавши великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на авдіївському та новопавлівському напрямах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ситуацію станом на 18:00 вівторка.

"На куп’янському та запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів", - ідеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці.

"На херсонському напрямку обстрілює позиції наших підрозділів та цивільних об’єктів. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено", - наголошується у повідомленні.

На сіверському напрямку противник здійснив обстріл із мінометів у районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ у районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

На лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

На херсонському напрямку обстрілів із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали районів 17 населених пунктів, зокрема: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.