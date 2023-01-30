У Каховському районі окупанти забороняють школярам навчатися онлайн за українською програмою – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти забороняють навчання українським школярам, які залишилися на території тимчасово окупованого Каховського району Херсонської області, за українською програмою в онлайн-режимі.

При цьому, як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, місцеві викладачі також відмовляються навчати українських дітей за російською програмою.

"Через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване навчання вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму", - йдеться у зведенні.