Новообраний президент Чехії Павел запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

Новообраний президент Чехії Петр Павел запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського у подальшій підтримці України та подякував за привітання з підсумками нещодавніх президентських виборів.

"Дякую президенту Володимиру Зеленському за привітання з підсумками президентських виборів та запрошення відвідати Київ", - написав Павел у мікроблозі Твіттер.

Він зазначив, що "під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови я запевнив її, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Чехії".

Як повідомлялося, Зеленський привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії та запросив його відвідати Україну з візитом.

Колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Чехії. Після підрахунку всіх бюлетенів він отримав понад 58,3% голосів. Інавгурацію призначено на 9 березня.