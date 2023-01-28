28 января: Этот день в Украине и в мире

ДЕНЬ 339 РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ - DAY 339 RUSSIAN AGRESSION

28 января отмечают Международный день защиты персональных данных, Всемирный день безработных, день открытия Антарктиды и день конструктора Lego.

Православная церковь – Верующие чтят память Павла Фивейского.

Международный день защиты персональных данных

В цифровую эру персональные данные предоставляются ежесекундно: на работе, при покупке в онлайн-магазине или при обращении в любой государственный орган. Но большинство людей все еще не знают, как эта информация хранится и используется. Именно поэтому в 2006 г. Советом Европы был утвержден Международный день защиты персональных данных.

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". Документ стал первым международным инструментом в области защиты информации. Он определил способы защиты прав человека на неприкосновенность личной жизни и закрепил ряд принципов: законность получения, хранения, обработки персональных данных.

Всемирный день безработных

Главная цель этого дня – привлечь внимание общества к проблеме безработицы, из-за которой миллионы людей остаются без средств к существованию. К тому же безработица — это тоже проблема государства. Ведь из-за массового сокращения рабочих мест возникает недовольство граждан. А это приводит к политическим и социальным кризисам.

Международный день конструктора Lego

В этот день, в 1958 году, производителями был запатентован кирпич, который сегодня является основной деталью практически всех наборов. Причем все элементы, которые выпустили за эти годы, совместимы между собой.

Сегодня Lego считается самым знаковым брендом на планете. У этих конструкторов свои преимущества – универсальность, высокое качество, неограниченность фантазии.

Еще в этот день:

1919 – В Чехословакии основывают Университет Масарика;

1920 – Спектаклем Владимира Винниченко "Грех" в Виннице открывается Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (ныне это Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко);

1921 – В Париже открывают символический монумент Неизвестному солдату, имеющему вид Триумфальной арки;

1929 – В Вене проходит Первый конгресс украинских националистов, на котором объявляют о создании ОУН, ее руководителем выбирают Евгения Коновальца;

1958 – Компания Lego получает патент на кирпичик (деталь) конструктора;

1986 год - Через 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок "Челленджер";

1990 год – В Бухаресте проходят продемократические демонстрации с требованиями отстранения всех бывших коммунистов от власти;

1992 год – Государственным Знаменем Украины становится сине-желтое знамя, которое утверждает Верховная Рада;

1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Италией;

2010 год – Президент Украины Виктор Ющенко указом об увековечении участников борьбы за независимость Украины в XX веке признает воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины;

2014 — Верховная Рада Украины отменила диктаторские законы 16 января. Николай Азаров подал в отставку.

Церковный праздник

28 января – день памяти Павла Фивейского. Этот священнослужитель известен тем, что стал первым христианским монахом и отшельником-долгожителем. Прожил 91 год в полном одиночестве.

Родился в Египте. В раннем детстве осиротел, а его родственники желали только получить наследство, а потому устроили за Павлом гонения, чтобы отобрать его имущество. Святой бежал и прятался, чтобы сохранить жизнь. Найдя убежище в небольшой пещере, обустроил ее как дом. Еду приносили Павлу птицы: хлеб и финики. А сам святой все время проводил в молитвах.

Умер святой Павел Фивейский в возрасте 113 лет. Из них 91 год провел в одиночестве, в стороне от людей. Он считается покровителем всех нуждающихся, ведь у него самого был очень непростой жизненный путь.

Именины: Гавриил, Михаил, Ян, Прохор, Павел, Елена, Илона.