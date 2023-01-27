Події

20:54 27.01.2023

НА СХОДІ УКРАЇНИ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ, ХЕРСОНІ І НА ХАРКІВЩИНІ

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НА СХОДІ УКРАЇНИ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ, ХЕРСОНІ І НА ХАРКІВЩИНІ

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