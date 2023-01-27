НА СХОДІ УКРАЇНИ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ, ХЕРСОНІ І НА ХАРКІВЩИНІ
НА СХОДІ УКРАЇНИ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ, ХЕРСОНІ І НА ХАРКІВЩИНІ
НА СХОДІ УКРАЇНИ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ, ХЕРСОНІ І НА ХАРКІВЩИНІ
Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину
Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину
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