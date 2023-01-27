Витрачена купа грошей, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів - Садовий

Кошти, які витрачаються на розслідування "справи Атрошенка" та суди, краще було витратити на допомогу військовим. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, коментуючи суд над мером Чернігова.

"На сьогоднішній день хлопці гинуть на війні, ми бачимо, які круті скандали в державі. А НАЗК, ДБР, прокуратура… Це ж потрачені зараз ну дуже великі кошти. Мільйон і більше. Краще би ці кошти потратити на допомогу військовим, ніж триває оцей суд. Суд за що? За те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх і вони не потрапили в окупацію? Ну, вибачте мене", - заявив Садовий.

Мер Львова висловив сподівання, що апеляційний суд ухвалить рішення, керуючись виключно законодавством.

"Мені здається, кожен має робити добре свою роботу. Тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства", - заявив Садовий.

Як повідомлялося, сьогодні у Львові розпочалося засідання апеляційного суду у справі мера Чернігова Владислава Атрошенка. 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд ухвалив рішення про відсторонення мера Чернігова від посади на один рік через те, що водій Атрошенко в перші дні широкомасштабного російського наступу вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Мер Чернігова подав апеляцію. Юристи зазначили, що стаття, яка фігурує в матеріалах справи, передбачає покарання лише у вигляді штрафу. Комітет виборців України, рух "Чесно", Асоціація міст України, інші громадські організації та експерти назвали рішення Яворівського суду проявом вибіркового правосуддя та тиском на місцеве самоврядування. Підтримати Владислава Атрошенка на суді прийшли мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий, мер Житомира Сергій Сухомлин, інші мери і депутати різних рівнів.