ТИЩЕНКА ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ФРАКЦІЇ "СЛУГА НАРОДУ" ТА ВИКЛЮЧИЛИ З ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
ТИЩЕНКА ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ФРАКЦІЇ "СЛУГА НАРОДУ" ТА ВИКЛЮЧИЛИ З ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
ТИЩЕНКА ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ФРАКЦІЇ "СЛУГА НАРОДУ" ТА ВИКЛЮЧИЛИ З ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
Тищенка звільнили з посади заступника керівника фракції "Слуга народу" та виключили з однойменної партії
Критичну інфраструктуру Одеси підключено до електропостачання після повітряних атак російських загарбників
Окупанти ще раз намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, сили ППО відбили атаку - голова ОВА
Після ранкових ракетних обстрілів тепло- та водопостачання у Києві відбувається у штатному режимі – Кличко
Тищенка звільнили з посади заступника керівника фракції "Слуга народу" та виключили з однойменної партії
Окупанти завдали ракетного удару по будівлі Кочубеївської сільради, одна людина загинула, 4 поранені, їх доправили до лікарень Кривого Рогу
Критичну інфраструктуру Одеси підключено до електропостачання після повітряних атак російських загарбників
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