Події

16:34 26.01.2023

ТИЩЕНКА ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ФРАКЦІЇ "СЛУГА НАРОДУ" ТА ВИКЛЮЧИЛИ З ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

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ТИЩЕНКА ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ФРАКЦІЇ "СЛУГА НАРОДУ" ТА ВИКЛЮЧИЛИ З ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

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