Події

22:10 25.01.2023

У ПІВДЕННИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РОБОТУ ППО

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У ПІВДЕННИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РОБОТУ ППО

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