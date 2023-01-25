У ПІВДЕННИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РОБОТУ ППО
У ПІВДЕННИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РОБОТУ ППО
У ПІВДЕННИХ І СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ - ПОВІТРЯНА ТРИВОГА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РОБОТУ ППО
Внесення ЮНЕСКО історичного центру Одеси до списку Світової спадщини під загрозою допоможе захистити місто - Зеленський
У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний
Внесення ЮНЕСКО історичного центру Одеси до списку Світової спадщини під загрозою допоможе захистити місто - Зеленський
Швейцарія зняла ембарго на реекспорт обладнання для розмінування в Україну і підтримала 9-й пакет санкцій проти РФ
У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний
Заступник глави МЗС України зустрівся з послом Грузії, висловив сподівання, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ і перегляне позицію щодо військової допомоги Києву
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