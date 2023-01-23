Події

12:56 23.01.2023

В Україні заочно судитимуть "сенаторку Криму", яка підтримувала агресора

2 хв читати
В Україні заочно судитимуть "сенаторку Криму", яка підтримувала агресора

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя завершила розслідування та скерувала до суду матеріали справи за обвинуваченням сенаторки Криму Ольги Ковітіді у підтримці країни-агресора та виправдання війни проти України.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно "кримської сенаторки" (раніше посада мала назву – член Ради Федерації РФ від окупаційної влади Республіки Крим). З моменту тимчасової окупації Криму ЗС РФ у 2014 році обвинувачена перейшла на бік ворога та активно почала будувати свою "кар’єру", - йдеться у повідомленні прокуратури автономії на сторінці у фейсбуці у понеділок.

За інформацією прокуратури, спочатку обвинувачена обіймала посаду члена Ради Федерації Федеральних зборів РФ від окупаційної адміністрації РФ у Криму, у 2019 році її призначили повторно.

"Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України обвинувачувана неодноразово виступала у пропагандистських засобах масової інформації ворожої держави.

У своїх промовах вона публічно підтримувала незаконні дії окупантів та називала, розв’язану РФ війну, "порятунком населення від фашистської ідеології", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі автономії зазначають, що обвинувачена неодноразово закликала до необхідності активізації "спецоперації", у своїх виступах підтримувала скоєння російською армією воєнних злочинів та злочинів проти людяності на українській території, а також висловлювала подяку "захисникам" та "визволителям".

Дії обвинуваченої кваліфіковано як виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України) та колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі.

У повідомленні не зазначено імені обвинуваченої, йдеться про Ковітіді.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

Нардеп Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову "Нафтогазу" Коболєва

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

ОСТАННЄ

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - мер

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Підтримка вступу до НАТО сягнула історичного максимуму – 86%.

Близько 60 тисяч людей залишається у Херсоні - заступник голови облради

Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні

Президентом ПАРЄ обрано Кокса - нардеп

Заарештовано два літаки російського власника вартістю 10 млн євро – прокуратура

Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав запровадити санкції проти "Росатому", ракетної та безпілотної промисловості РФ

Глава МЗС Франції впевнена, що Рада ЄС погодить черговий пакет військової допомоги Україні у EUR500 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА