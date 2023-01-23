В Україні заочно судитимуть "сенаторку Криму", яка підтримувала агресора

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя завершила розслідування та скерувала до суду матеріали справи за обвинуваченням сенаторки Криму Ольги Ковітіді у підтримці країни-агресора та виправдання війни проти України.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно "кримської сенаторки" (раніше посада мала назву – член Ради Федерації РФ від окупаційної влади Республіки Крим). З моменту тимчасової окупації Криму ЗС РФ у 2014 році обвинувачена перейшла на бік ворога та активно почала будувати свою "кар’єру", - йдеться у повідомленні прокуратури автономії на сторінці у фейсбуці у понеділок.

За інформацією прокуратури, спочатку обвинувачена обіймала посаду члена Ради Федерації Федеральних зборів РФ від окупаційної адміністрації РФ у Криму, у 2019 році її призначили повторно.

"Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України обвинувачувана неодноразово виступала у пропагандистських засобах масової інформації ворожої держави.

У своїх промовах вона публічно підтримувала незаконні дії окупантів та називала, розв’язану РФ війну, "порятунком населення від фашистської ідеології", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі автономії зазначають, що обвинувачена неодноразово закликала до необхідності активізації "спецоперації", у своїх виступах підтримувала скоєння російською армією воєнних злочинів та злочинів проти людяності на українській території, а також висловлювала подяку "захисникам" та "визволителям".

Дії обвинуваченої кваліфіковано як виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України) та колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі.

У повідомленні не зазначено імені обвинуваченої, йдеться про Ковітіді.