АМКУ через суд наклав штраф за копіювання дизайну упаковки “Цитрамону”

Верховний Суд України виніс рішення на користь Антимонопольного комітету у справі щодо копіювання компанією “Здоров’я” дизайну упаковки популярного засобу проти головного болю “Цитрамон” виробництва компанії “Дарниця”. Загальна сума штрафу за плагіат склала 10 млн 191 тис. грн., йдеться на сайті АМКУ.

Як зазначають в Комітеті, рішення про стягнення штрафу з компанії “Здоров’я” було прийняте ще у 2020 році. Після опитування споживачів фахівці АМКУ зробили висновок, що дизайн упаковок препаратів “Цитрамон-Здоров’я” та “Цитрамон-Дарниця” схожий до ступеня змішування – понад 90% опитаних заявили, що упаковки майже однакові.

Компанія “Здоров’я” у відповідь звернулася до суду з метою оскаржити штраф, Північний апеляційний господарський суд пізніше визнав рішення АМКУ недійсним.

“Комітет оскаржив позицію ПАГС у Верховному Суді, який у підсумку постановив, що апеляційна інстанція дійшла безпідставного висновку про відсутність у Комітету права проводити опитування споживачів, відтак не виконала свого обов’язку оцінити всі докази, подані сторонами. Верховний Суд повернув справу на повторний розгляд. Після повторного розгляду ПАГС залишив рішення АМКУ у силі”, – зазначається на сайті АМКУ.