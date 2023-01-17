Окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України від доступу до альтернативних джерел інформації – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України від доступу до альтернативних джерел інформації, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що, за наявною інформацією, російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених українських теренах.

"Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області", - підсумували в Генштабі.