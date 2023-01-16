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18:44 16.01.2023

Окупанти завдали 6 авіа- та 2 ракетних ударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 6 авіа- та 2 ракетних ударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і шести авіаційних ударів і здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено, проте 16 січня поблизу українського кордону розпочалося спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та РФ. "Отже, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі", - зазначили в Генштабі.

На сіверському та слобожанському напрямках танкових, мінометних і артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали райони понад 30 населених пунктів Харківської та Сумської областей, зокрема Середина Буда. На куп'янському та лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів Харківської та Луганської областей.

На бахмутському напрямку обстріляно 15 населених пунктів, зокрема Соледар, Бахмут і Кліщіївка області. На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Зелене Поле, Оріхів, Гуляйполе та Кам'янське Запорізької області.

На херсонському напрямку мінометних і артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Берислав, Антонівка та низка сіл.

"Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України", - наголосили у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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