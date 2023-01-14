У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області
Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області
Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави
У дворі зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі розгорнуть намети з безкоштовним харчуванням
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