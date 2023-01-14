Події

21:50 14.01.2023

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області

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Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області

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Кількість відключень е/е після останньої російської ракетної атаки збільшиться

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