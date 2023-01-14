ЗАФІКСОВАНО ДВА "ПРИЛЬОТИ" РАКЕТ В ОБ'ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ОВА
ЗАФІКСОВАНО ДВА "ПРИЛЬОТИ" РАКЕТ В ОБ'ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ОВА
ЗАФІКСОВАНО ДВА "ПРИЛЬОТИ" РАКЕТ В ОБ'ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ОВА
Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським
Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА
Окупанти завдали нових ударів по критичній інфраструктурі Харківщини, в регіоні аварійні відключення світла
Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським
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