Події

16:10 14.01.2023

ЗАФІКСОВАНО ДВА "ПРИЛЬОТИ" РАКЕТ В ОБ'ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ОВА

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ЗАФІКСОВАНО ДВА "ПРИЛЬОТИ" РАКЕТ В ОБ'ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ОВА

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