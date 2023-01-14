ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ОГОЛОШЕНА В УСІЙ УКРАЇНІ
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ОГОЛОШЕНА В УСІЙ УКРАЇНІ
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ОГОЛОШЕНА В УСІЙ УКРАЇНІ
Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА
У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури
Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА
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