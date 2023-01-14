Події

14:50 14.01.2023

У БІЛЬШОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

1 хв читати

У БІЛЬШОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА

Керівник ОП Єрмак представить українську формулу миру на ВЕФ у Давосі

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

ОСТАННЄ

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ОГОЛОШЕНА В УСІЙ УКРАЇНІ

У РФ можуть мобілізувати ще до 500 тис. військових до весни - ЗМІ

Окупанти в суботу продовжують виводити носії "Калібрів" у Чорне море

Окупанти обстріляли Авдіївку, двоє мирних жителів загинули, троє поранені - нардеп

У Соледарі залишається 552 жителі, 15 із них діти - голова Донецької ОВА

Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА

Керівник ОП Єрмак представить українську формулу миру на ВЕФ у Давосі

Зеленський хоче відвідати ООН у річницю повномасштабного вторгнення РФ - Джапарова

Чистий відтік населення з України в другий тиждень року становить 62 тис. – Держприкордонслужба

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА