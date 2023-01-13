Окупанти в п'ятницю завдали 2 ракетних ударів по Костянтинівці – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівки Донецької області, а також вісьмох авіаційних ударів по позиціях українських військ і здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка та Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське та Червонопопівку в Луганській області.

На бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар. На авдіївському напрямку під обстріли потрапили Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. На новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

На запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксували в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Гуляйпільське, Шевченка, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам'янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.

На херсонському напрямку окупанти обстріляли Херсон та його передмістя.

"Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - наголосили в Генштабі.