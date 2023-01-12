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14:25 12.01.2023

Субсидії книгорозповсюджувачам важливі для стабілізації роботи галузі у воєнний час - УІК

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Субсидії книгорозповсюджувачам важливі для стабілізації роботи галузі у воєнний час - УІК

В Українському інституті книги (УІК) зазначають, що реалізація програм із надання сертифікатів на книги та субсидій книгорозповсюджувачам є надзвичайно важливою для стабілізації роботи галузі у воєнний час.

"У зв'язку із ситуацією, яка склалася довкола повідомлення Українського інституту книги щодо відсутності в бюджеті коштів на фінансування сертифікатів на книжки та субсидій для книгарень, відповідаємо на звернення видавців. Нам прикро, що оприлюднене нами повідомлення дехто зрозумів як відмову виконувати закон. Ми відповідально ставимося до своєї діяльності та підтримки книжкової спільноти, тому вважали своїм обов'язком надати роз'яснення, чому у 2023 році надання субсидій та сертифікатів не розпочалося”, - йдеться в повідомленні пресслужби УІК.

В інституті зазначають, що закон щодо надання сертифікатів громадянам України та субсидій книгарням має бути виконаний і забезпечений відповідним фінансуванням.

"Виконання закону покладається на Український інститут книги, і ми готувалися до цього: у встановленому порядку і у встановлені терміни подали і відстоювали бюджетний запит, у якому були передбачені кошти на субсидії (86,3 млн грн) та сертифікати (671,7 млн грн). Але у прийнятому Верховною Радою бюджеті ці кошти затверджені не були, попри всі наші зусилля", - зазначають у відомстві.

Водночас в Інституті книги підтвердили свою готовність розпочати виконання закону, щойно відповідні зміни буде внесено до закону "Про державний бюджет на 2023 рік".

"Вважаємо закон 2313-IX надзвичайно важливим для стабілізації роботи галузі у воєнний час. Підтримуємо заклики до відповідальних державних структур пришвидшити затвердження необхідних для виконання нормативно-правових актів, проєкти яких УІК також подав у встановленому порядку", - підсумували в інституті.

Як повідомлялося, днем раніше в Українському інституті книги заявили, що питання реалізації програм із надання сертифікатів на книжки та субсидій книгорозповсюджувачам уряд розгляне після закінчення або скасування воєнного стану в Україні.

Після цього в соціальних мережах, зокрема у середовищі книжкової спільноти, було висловлено критику щодо такої заяви УІК.

Теги: #програми #книговидавництво

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