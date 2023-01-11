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18:32 11.01.2023

Окупанти завдали 2 ракетних та 22 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 2 ракетних та 22 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних та 22 авіаційних ударів по території України, здійснили 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін... Водночас російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На сіверському та слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку окупанти обстріляли Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині. На авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці Донецької області.

На запорізькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На херсонському напрямку обстрілів із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії окупантів зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

"Загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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