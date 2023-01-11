Події

16:58 11.01.2023

В Украине ожидают объединенного решения партнеров о поставках танков – Зеленский

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В Украине ожидают объединенного решения партнеров о поставках танков – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает объединенного решения нескольких стран о поставках танков.

«Сегодня мы обсуждали тематику танков и есть позитивные сигналы и решения. Мы ожидаем объединенного решения. Одна держава не сможет нам помочь», - сказал Зеленский в среду во Львове на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

«Мы боремся с тысячами танков РФ. Вижу позитивное решение польских коллег. Сегодня мы ожидаем еще один позитивный сигнал о поставках танков западного образца. Но все это объединенная работа всех государств», - сказал он.

Теги: #зеленский #танки

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