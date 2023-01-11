Жителька Дніпра, яка намагалася незаконно заволодіти врожаєм агропідприємства на Харківщині, постане перед судом – прокуратура

Красноградська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жительки Дніпра, підозрюваної у підробці та використанні підробних офіційних документів, спробі шахрайства в особливо великих розмірах і заволодінні майном шляхом укладення угод з використанням підробних документів.

"Жінка, вступивши в змову з іншими особами, вирішила заволодіти майном одного з агропідприємств на території Красноградського району, а саме врожаєм пшениці та інших сільськогосподарських культур", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, у липні минулого року підозрювана внесла свої підписи до графи "позикодавець" у договорах позики, нібито укладених між нею та агропідприємством. Згідно з цими підробленими документами, жінка позичила агропідприємству 48 млн грн. Насправді ці гроші в позику не передавалися, договори не укладалися та нотаріально не засвідчувалися.

Використовуючи підроблені документи, підозрювана намагалася заволодіти врожаєм сільськогосподарських культур на загальну суму майже 200 млн грн. Проте правоохоронці запобігли цьому.

Наразі жінка перебуває під вартою.

Справа розглядатиметься у Красноградському районному суді Харківської області.