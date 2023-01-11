Події

16:46 11.01.2023

На Харківщині взято під варту місцевого жителя, який передав окупантам техніку для будівництва укріплень

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Співробітники Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали 66-річного мешканця Куп'янського району, який, будучи начальником служби безпеки однієї з виробничо-комерційних фірм, яка видобуває корисні копалини, допомагав окупантам.

"Зловмисник добровільно надав російсько-окупаційним військам територію підприємства, склади і ангари для розміщення військової техніки, боєприпасів та особового складу збройних формувань держави-агресора. У подальшому він також віддав ворогу належні фірмі транспортні засоби та навантажувач, які він попередньо перегнав з території підприємства до себе додому", - повідомляє УСБУ у Харківській області.

За даними спецслужби, ця техніка використовувалася окупантами для перевезення будівельних матеріалів та спорудження фортифікаційних споруд проти Збройних сил України. Співробітники СБУ встановили місцеперебування чоловіка та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid0SSjDF5tXpPJJohAgEjDY76NRog5audkfSTn5s2csboWFRw6Kxxo4TqqpcSbo4Zv4l

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