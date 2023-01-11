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16:45 11.01.2023

Посол Корнійчук: ми вдячні за допомогу в покращенні інструментарію психологічної допомоги постраждалим від війни українцям

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Держава Україна вдячна за всі спеціалізовані курси, проведені Ізраїлем для українських фахівців, що займаються психологічною допомогою постраждалим від російської агресії співвітчизникам. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

"Ми високо цінуємо допомогу ізраїльських благодійників, які підтримують нас у ці криваві часи нашої держави. Безліч людей, особливо дітей, потерпають від психологічних травм спричинених російською війною. Такі програми, як ця - розширюють можливості та інструментарій для надання спеціалізованої допомоги українцям, які потребують фахової підтримки", - сказав посол під час відвідування навчань українські фахівці з іпотерапії.

Посольство також інформує, що спеціалізоване навчання для групи українських спеціалістів, у тому числі співробітників Київського іподрому, щодо терапевтичних практик іпотерапії для подолання наслідків психологічних травм українців, було проведено на базі стайні «Анета» (Харма, Ізраїль).

"Наразі ведуться переговори щодо проведення аналогічних тренінгів для ширшого кола фахівців на території України", - зазначається в повідомленні.

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