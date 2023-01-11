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01:06 11.01.2023

Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

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Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

Товариство Червоного Хреста України (ЗКУ) з початку повномасштабної агресії Російської Федерації надало допомогу майже 10 млн. українським громадянам.

"Це не тільки видача гуманітарної допомоги з продуктами харчування, засобами гігієни та іншими речами першої необхідності, але й допомога у відновленні пошкодженого житла, укомплектуванні побутовою технікою притулків, будівництво тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб, відновлення електромереж", - повідомило ОККУ на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці у вівторок.

Червоний Хрест України також запроваджує програми ваучерної підтримки вразливих верств населення, які через війну змушені були залишити свої будинки.

“Наші волонтери чергують на вокзалах, прикордонних пунктах, зустрічають евакуаційні потяги, транспортують маломобільних людей, беруть участь у евакуації населення з «гарячих точок» та надають допомогу у місцях ліквідації наслідків ракетних ударів”, - зазначило ОККУ.

Перший осередок Червоного Хреста на території України з'явився 1867 року в Сімферополі, другий - у грудні того ж року в Кам'янці-Подільському. Як незалежне національне суспільство, Український Червоний Хрест почав працювати після установчого з'їзду у квітні 1918 року у Києві. Однак на той час Суспільству не вдалося досягти міжнародного визнання своєї незалежності і вже у 1923-1925 роках Український Червоний Хрест офіційно увійшов до складу Союзу Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця СРСР.

Більш ніж через рік після розпаду СРСР (1992 р.) президент видає указ "Про Товариство Червоного Хреста України", згідно з яким ОККУ є єдиним в Україні національним Товариством Червоного Хреста, а основне його завдання – сприяння органам державної влади України у їх діяльності у гуманітарній сфери.

У 1993 році Товариство отримує офіційне визнання Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Женеві та стає повноправним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Правовий статус та правові основи діяльності ОККУ регулює закон "Про Товариство Червоного Хреста України", ухвалений Верховною Радою у 2002 році.

 

Теги: #допомога #червоний_хрест

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