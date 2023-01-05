За добу завдано ударів по 16 місцях скупчення окупантів, збито ворожі гелікоптер і літак - Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

"Водночас наші захисники збили ворожий літак Су-25 і гелікоптер Мі-8", - ідеться в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів, розповіли в Генштабі ЗСУ.