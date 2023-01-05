Події

19:02 05.01.2023

За добу завдано ударів по 16 місцях скупчення окупантів, збито ворожі гелікоптер і літак - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
За добу завдано ударів по 16 місцях скупчення окупантів, збито ворожі гелікоптер і літак - Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

"Водночас наші захисники збили ворожий літак Су-25 і гелікоптер Мі-8", - ідеться в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів, розповіли в Генштабі ЗСУ.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

Російські окупанти обстріляли Берислав, унаслідок влучання снаряду в житловий будинок загинув 12-річний хлопець та його батьки

ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

ОСТАННЄ

Зеленський поінформував прем'єра Іспанії Санчеса про ситуацію на фронті й оборонні потреби України

У Закарпатті побудують три криті льодові майданчики для хокею

Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти обмежують виїзд чоловіків призовного віку з РФ - Генштаб ЗСУ

Не треба реагувати на маніпулятивні ініціативи керівництва РФ - Подоляк про вказівку Путіна щодо "різдвяного перемир'я"

Ідея створення зони безпеки навколо захопленої РФ Запорізької АЕС нереалістична - глава "Енергоатому"

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

Порошенко: Лавра має бути духовним центром української Церкви, а не центром псевдорелігійної структури країни-агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА