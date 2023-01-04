Митрополит Епіфаній здійснить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній проведе Богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ПЦУ у середу ввечері.