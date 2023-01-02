ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ГУР Міноборони України: РФ має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї, ми знаємо всі місця зберігання
Голові Центробанку РФ повідомлено про підозру у зв'язку з відкриттям відділень на окупованих територіях України
На Харківщині стабілізовано ситуацію з електропостачанням, в обласному центрі повністю відновлено теплопостачання
ГУР Міноборони України: РФ має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї, ми знаємо всі місця зберігання
Депутат Куп'янської міськради, який став заступником голови окупаційної адміністрації, передавав інформацію про ЗСУ та пропонував жителям воювати проти України
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