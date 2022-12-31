У КИЄВІ ТА НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УЖЕ ОГОЛОСИЛИ ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
У КИЄВІ ТА НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УЖЕ ОГОЛОСИЛИ ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
У КИЄВІ ТА НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УЖЕ ОГОЛОСИЛИ ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
Із початку війни з полону РФ вдалося звільнити 1596 українців, відбулося 35 обмінів - Координаційний штаб
Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електрики близько 30% споживачів - Кличко
Із початку війни з полону РФ вдалося звільнити 1596 українців, відбулося 35 обмінів - Координаційний штаб
У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА
Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електрики близько 30% споживачів - Кличко
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