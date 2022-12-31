Хмельницький атакований дронами - К.Тимошенко
Хмельницький атакований дронами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Поранено двох людей", - написав він у телеграм-каналі.
Хмельницький атакований дронами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Поранено двох людей", - написав він у телеграм-каналі.
ДТЕК попередив про екстрені превентивні відключення е/е в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях
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