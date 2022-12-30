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14:53 30.12.2022

Асоціація міст України: Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента щодо застосування вето до 5655

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Асоціація міст України: Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента щодо застосування вето до 5655

Звернення до Президента України щодо ветування законопроєкту №5655 про "містобудівну реформу" вже підписали сотні депутатів місцевих рад. Про це повідомляє Асоціація міст України (АМУ).

"Місцеві ради малих і великих громад з більшості областей України звернулись з відповідними рішеннями до Президента України щодо необхідності застосування ним вето до законопроєкту 5655 для збереження досягнень реформи децентралізації. Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента", - йдеться у повідомленні АМУ.

Зокрема, відповідні звернення до Президента спрямували 7 місцевих рад Київської області, 5 – Сумської, 4 – Львівської, по 3 – Вінницької, Хмельницької, Чернігівської та інші.

У повідомленні АМУ зазначається, що обґрунтування важливості вето для реформи децентралізації та недопущення монополізації ринку будівництва Асоціація міст України надала у своєму зверненні до Президента України.

"Всупереч авторам законопроєкту, які маніпулюють виключно гаслами, органи місцевого самоврядування публічно та у прямому ефірі підтвердили 23 грудня 2022 року наведені в своїх зверненнях аргументи до Президента України постатейно, наводять конкретні статті в проекті, якими порушуються права власності громадян, передаються державні повноваження контролю приватним особам, стимулюється незаконне будівництво та знищуються результати децентралізаційної реформи", - наголошують в АМУ.

 Як повідомлялося, петиція на сайті Президента України щодо застосування вето до законопроєкту №5655 отримала 42090 голосів підтримки. Законопроєкт знаходиться на підписі у Президента з 19 грудня.

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