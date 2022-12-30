Держтрейдер "ЕКУ" повернув "Енергоатому" 500 млн грн фіндопомоги

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") повернув НАЕК "Енергоатом" 500 млн грн фінансової допомоги відповідно до умов договору.

"Для нашої компанії як державного енерготрейдера, який конкурує з потужними приватними гравцями, принципово важливо показати енергетичному ринку України, що "ЕКУ" виконує свої зобов'язання перед стратегічними партнерами, незважаючи на всі виклики", - зазначив генеральний директор компанії Віталій Бутенко, слова якого наведені у її релізі у четвер.

У повідомленні також зазначається, що, розпочавши із серпня 2022 року комерційну діяльність у найбільш конкурентному сегменті енергетики – трейдингу енергоресурсами, компанія виконала поставлені перед нею завдання.

"ЕКУ", зокрема, вказала, що її діяльність є прибутковою, а держава отримала додатковий дохід від трейдингу енергоресурсами та за рахунок збільшення конкуренції на ринку. Крім того, наголошується, що державний "Енергоатом" отримав додатковий гарантований збут ресурсу АЕС за ринковими цінами, а державна частка в експорті е/е до його припинення сягнула майже 45%.

Водночас державні "Енергоатом", НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" завдяки роботі держтрейдера на експортному напрямі отримали дохід у 2,7 млрд грн, наголосили в компанії.

Підбиваючи підсумки своєї діяльності у 2022 році, "ЕКУ" також вказала на створення для оптимізації роботи державної генерації першої державної балансуючої групи за участю "Енергоатому".

"Робота компанії у 2022 році забезпечила надійний фундамент для посилення конкурентної позиції держави на внутрішніх та зовнішніх енергетичних ринках, яку ми розвиватимемо у 2023 році", – оцінила свою діяльність ЕКУ

Як повідомлялося, АТ "ЕКУ", 100% акцій якого належать державі, а повноваження з управління ними здійснює Мінекономіки, 17 серпня вперше вийшло на експорт е/е румунським та словацьким напрямками, з 1 жовтня почало експортувати е/е до Польщі. Із забороною експорту е/е з 11 жовтня через обстріл Росією енергосистеми компанія почала тестувати імпорт електроенергії, здійснивши пробні поставки 1 МВт-год, а згодом ще 2 МВт-год зі Словаччини, а наприкінці листопада – 2 МВт-год із Румунії. .

Першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, до якої приєднався виробник електроенергії НАЕК "Енергоатом", енерготрейдер створив на початку листопада

У серпні 2022 року "Енергоатом" надав "ЕКУ" поворотну фінансову допомогу в 500 млн грн як держінвестиції в її стартовий капітал, які вона мала повернути до кінця року.

АТ "ЕКУ" – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, яке здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів.