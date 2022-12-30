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11:25 30.12.2022

Держтрейдер "ЕКУ" повернув "Енергоатому" 500 млн грн фіндопомоги

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Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") повернув НАЕК "Енергоатом" 500 млн грн фінансової допомоги відповідно до умов договору.

"Для нашої компанії як державного енерготрейдера, який конкурує з потужними приватними гравцями, принципово важливо показати енергетичному ринку України, що "ЕКУ" виконує свої зобов'язання перед стратегічними партнерами, незважаючи на всі виклики", - зазначив генеральний директор компанії Віталій Бутенко, слова якого наведені у її релізі у четвер.

У повідомленні також зазначається, що, розпочавши із серпня 2022 року комерційну діяльність у найбільш конкурентному сегменті енергетики – трейдингу енергоресурсами, компанія виконала поставлені перед нею завдання.

"ЕКУ", зокрема, вказала, що її діяльність є прибутковою, а держава отримала додатковий дохід від трейдингу енергоресурсами та за рахунок збільшення конкуренції на ринку. Крім того, наголошується, що державний "Енергоатом" отримав додатковий гарантований збут ресурсу АЕС за ринковими цінами, а державна частка в експорті е/е до його припинення сягнула майже 45%.

Водночас державні "Енергоатом", НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" завдяки роботі держтрейдера на експортному напрямі отримали дохід у 2,7 млрд грн, наголосили в компанії.

Підбиваючи підсумки своєї діяльності у 2022 році, "ЕКУ" також вказала на створення для оптимізації роботи державної генерації першої державної балансуючої групи за участю "Енергоатому".

"Робота компанії у 2022 році забезпечила надійний фундамент для посилення конкурентної позиції держави на внутрішніх та зовнішніх енергетичних ринках, яку ми розвиватимемо у 2023 році", – оцінила свою діяльність ЕКУ

Як повідомлялося, АТ "ЕКУ", 100% акцій якого належать державі, а повноваження з управління ними здійснює Мінекономіки, 17 серпня вперше вийшло на експорт е/е румунським та словацьким напрямками, з 1 жовтня почало експортувати е/е до Польщі. Із забороною експорту е/е з 11 жовтня через обстріл Росією енергосистеми компанія почала тестувати імпорт електроенергії, здійснивши пробні поставки 1 МВт-год, а згодом ще 2 МВт-год зі Словаччини, а наприкінці листопада – 2 МВт-год із Румунії. .

Першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, до якої приєднався виробник електроенергії НАЕК "Енергоатом", енерготрейдер створив на початку листопада

У серпні 2022 року "Енергоатом" надав "ЕКУ" поворотну фінансову допомогу в 500 млн грн як держінвестиції в її стартовий капітал, які вона мала повернути до кінця року.

АТ "ЕКУ" – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, яке здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів.

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