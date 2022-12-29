У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України
Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ
Дніпропетровщина відправила 1,7 млн продуктових наборів до найбільш постраждалих від війни регіонів країни
Підрозділи ППО знищили над Одеською областю 21 ракету в четвер, уламки однієї з них пошкодили житловий будинок
У Києві вистачає потужностей на забезпечення енергією побутових споживачів, ситуація налагодиться вже завтра
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины