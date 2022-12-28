Події

21:36 28.12.2022

ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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