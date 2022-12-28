ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері
Зеленський у зверненні до Ради: Ми маємо зберегти українських біженців як частину українського суспільства
Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері
Червоний хрест України на окупованих територіях надавав допомогу населенню, з окупантами не співпрацював - представник організації
Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ
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