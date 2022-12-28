"Газмережі" отримали ліцензію на діяльність з розподілу природного газу

Зареєстроване НАК "Нафтогаз України" ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі", ДРМУ) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території Кіровоградської області.

"Це безпрецедентний виклик – в умовах військового стану проводити реформування газорозподільної системи України. Я вдячний НКРЕКУ за довіру та кожному члену нашої команди за цю першу перемогу на шляху великого процесу змін", – прокоментував голова правління компанії Денис Миргородський, слова якого наведені у прес-релізі компанії у середу.

В компанії зазначили, що наявність такої ліцензії є важливою умовою провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Як повідомлялося, рішення про видачу ДРСУ з 1 січня 2023 року ліцензії було ухвалено НКРЕКУ на засіданні 26 грудня

Нацкомісія також доручила ДРМУ, зокрема до 1 грудня 2023 року прийняти на свій баланс з балансу ВАТ "Кіровоградгаз" вузли обліку природного газу.

ДРМУ також зобов'язана в період до 1 грудня 2023 забезпечити виконання зобов'язань, покладених на "Кіровоградгаз" у попередні роки, а також у 2022 році після проведення НКРЕКУ державного контролю діяльності компанії.

Крім того, ДРМУ має виконати інвестиційні програми та плани розвитку газорозподільної системи "Кіровоградгаз".

НАК "Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" зі статутним капіталом 250 млн грн. Основним видом діяльності зазначено розподіл газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.