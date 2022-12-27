Події

20:50 27.12.2022

Кабмін продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей під опікою та піклуванням - Шмигаль

1 хв читати

Кабінет Міністрів України продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На 2023 рік продовжуємо перехідний період із переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, які мають інвалідність з дитинства, на тих, хто їх доглядає", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, це важливе рішення, оскільки багато українців перебувають за кордоном, а дехто не має доступу до електрики, через що у таких умовах переоформити допомогу проблематично.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Франції у середу прибуде до Києва

Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

ОСТАННЄ

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Київ отримує стабільні обсяги е/е, їх вдається рівномірно розподіляти

Ситуація в енергосистемі покращилася, але високі ризики повторних ударів РФ до нового року

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

ДСНС оголосила конкурс на постачання 59 тис. тонн зерна в межах Grain from Ukraine - Мінагрополітики

Комендантська година на Одещині в новорічну ніч залишиться без змін

В Україні оновлено правила любительського і спортивного рибальства

У Львівській області судитимуть митника за хабар зі сприяння контрабандного вивезення золота

Поліція затримала двох "ворів у законі" за організацію та участь у "сходках"

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА