Кабмін продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей під опікою та піклуванням - Шмигаль

Кабінет Міністрів України продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На 2023 рік продовжуємо перехідний період із переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, які мають інвалідність з дитинства, на тих, хто їх доглядає", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, це важливе рішення, оскільки багато українців перебувають за кордоном, а дехто не має доступу до електрики, через що у таких умовах переоформити допомогу проблематично.