ДСНС оголосила конкурс на постачання 59 тис. тонн зерна в межах Grain from Ukraine - Мінагрополітики

Державна служба України з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) оголосила про готовність розпочати переговори про закупівлю двох партій пшениці якістю не нижче за 3-й клас, які буде поставлено до країн Африки та Азії в межах гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у вівторок, ідеться про конкурс на постачання у січні 2023 року на умовах FOB (доставка товару до навантаження на борт судна) партій пшениці обсягом 32 тис. тонн та 27 тис. тонн з українських чорноморських глибоководних портів.

Інформацію про готовність та можливість узяти участь у проведенні переговорів щодо закупівлі та постачання зерна пшениці (однієї або обох партій) необхідно подавати на фірмовому бланку за підписом уповноваженого на наступні електронні адреси: oper@dsns.gov.ua; smyrnov@dsns.gov.ua та zadyraka@dsns.gov.ua.

Як повідомлялося, у листопаді-2022 уряд ухвалив постанову №1313, яка схвалює виділення Міністерству внутрішніх справ України (МВС) для ДСНС, що входить до його складу, 900 млн грн для закупівлі в Україні та подальшого постачання до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія та Федеративної Республіки Нігерія до 64 тис. тонн зерна кукурудзи чи пшениці. Крім того, Україна зобов'язалася відправити зі своїх запасів щонайменше 125 тис. тонн пшениці та кукурудзи (якістю не нижче за 3-й клас).

Минулого тижня Кабінет Міністрів України ухвалив збільшити гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії на додаткові 21 тис. тонн зерна кукурудзи чи пшениці. Отже, ці чотири країни отримають від України до 210 тис. тонн зерна.

Станом на кінець листопада 2002 року до Grain from Ukraine приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій, які сумарно зібрали понад $180 млн.

Про надання фіндопомоги повідомили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, ЄС, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Японія, а також НАТО та ООН.