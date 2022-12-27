Події

14:51 27.12.2022

ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

1 хв читати

ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну повернули тіла ще 42 загиблих воїнів – Мінреінтеграції

КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

Ворог передислокував частину стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" - ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

В Україну повернули тіла ще 42 загиблих воїнів – Мінреінтеграції

КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

Ворог передислокував частину стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" - ПС ЗСУ

Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі, постраждалих немає - голова обладміністрації

Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася - NRA of Ukraine

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА