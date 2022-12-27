ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України
СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова
КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України
СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова
Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП
Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася - NRA of Ukraine
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