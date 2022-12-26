У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку
Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС
Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів
Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом
У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців
Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба
Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку
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