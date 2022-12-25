У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Британія передала Україні понад 900 генераторів, відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів - глава оборонного відомства
У неділю ворог завдав ракетного удару і здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ по району Куп'янська – Генштаб ЗСУ
Гурт Pink Floyd та український музикант Андрій Хливнюк зібрали близько 500 тис. фунтів стерлінгів для допомоги українському народу
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