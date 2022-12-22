Події

18:10 22.12.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ДНІПРІ ТА ХАРКОВІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ДНІПРІ ТА ХАРКОВІ

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