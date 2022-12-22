Після перемоги відбудуємо енергосектор і зробимо його ще сучаснішим та стійкішим – глава Міненерго у привітанні енергетикам

Міністр енергетики Герман Галущенко в День енергетика подякував усім працівникам галузі за утримання ними енергетичного фронту в умовах постійних ворожих обстрілів.

"Енергетики – нинішні герої, які вже стали живою легендою та прикладом для наслідування. Ви без перебільшення тримаєте енергетичний фронт", – зазначив міністр.

За його словами, ремонт та відновлення пошкодженої енергоінфраструктури повертає українцям не лише тепло та світло, а також віру та надію.

"Ми обов'язково переможемо! А після перемоги відбудуємо енергетичний сектор, зробимо його ще більш сучасним та стійким", – наголосив Галущенко.

З привітанням до працівників НАЕК "Енергоатом" звернувся також президент компанії Петро Котін.

"Бажаю нам якнайшвидшого повернення ЗАЕС та його міста-супутника Енергодара та великої Перемоги над ворогом", – підкреслив глава "Енергоатома".

Він зазначив, що атомники – стратегічна ланка "енергетичної армії України": понад 34 тисячі працівників компанії дають левову частку чистої електроенергії в енергосистему.

Котін окремо відзначив атомників тимчасово захопленої "рашистами" Запорізької АЕС, які в нелюдських умовах окупації мужньо і самовіддано продовжують стояти на захисті ядерної та радіаційної безпеки Європи та світу.

Джерело: https://www.facebook.com/german.galushchenko/videos/1393483824520567

https://web.telegram.org/k/#507648964