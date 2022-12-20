Події

10:23 20.12.2022

У ХЕРСОНІ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХЕРСОНІ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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