У ХЕРСОНІ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ворог за минулу добу втратив в Україні близько 430 військовослужбовців, 7 танків, 23 БПЛА та 2 вертольоти - Генштаб ЗСУ
За добу ЗС України відбили атаки окупантів поблизу десяти населених пунктів, збито два ворожі вертольоти
Вагнерівці збудували свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб використати погано навчених колишніх в'язнів, - ISW
Ворог за минулу добу втратив в Україні близько 430 військовослужбовців, 7 танків, 23 БПЛА та 2 вертольоти - Генштаб ЗСУ
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