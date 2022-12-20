ЧУТИ ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЧУТИ ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЧУТИ ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За добу ЗС України відбили атаки окупантів поблизу десяти населених пунктів, збито два ворожі вертольоти
За добу ЗС України відбили атаки окупантів поблизу десяти населених пунктів, збито два ворожі вертольоти
Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію
Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины