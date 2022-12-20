Події

06:46 20.12.2022

ЧУТИ ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

ЧУТИ ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог завдав 64 ракетних та авіаударів, здійснив понад 80 обстрілів із РСЗВ

За добу ЗС України відбили атаки окупантів поблизу десяти населених пунктів, збито два ворожі вертольоти

У Києві без стабільного електропостачання десять котелень

Зеленський закликав владу Грузії перевести Саакашвілі до закордонної клініки

Росія веде війну, тому що у Кремлі не вміють визнавати помилки та визнавати реальність

ОСТАННЄ

П'ять суден доставлять продовольство з України до Тунісу, Лівії, Кенії, Туреччини та Іспанії

Незважаючи на війну, Вертеп-Фест у Харкові відбудеться

За добу ворог завдав 64 ракетних та авіаударів, здійснив понад 80 обстрілів із РСЗВ

За добу ЗС України відбили атаки окупантів поблизу десяти населених пунктів, збито два ворожі вертольоти

Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

За добу на Сумщині ворог обстріляв шість громад, зафіксовано 83 прильоти

У Києві без стабільного електропостачання десять котелень

Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа

США пригрозили новими обмежувальними заходами проти Білорусі

Низка країн відправили до ООН листи з проханням перевірити інформацію про постачання безпілотників до РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА