ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЧОНГАРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЧОНГАРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЧОНГАРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців
Сили оборони завдали ударів по 14 місцях скупчення окупантів за добу, збито два гелікоптери - Генштаб ЗСУ
Прем'єр-міністр Великої Британії: Доки РФ не виведе війська із захоплених територій, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів
Від ракетного обстрілу Херсону загинула одна людина, постраждали декілька будівель – комендатура міста
Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців
Єрмак про погодження ЄС "стелі" цін на російський газ: Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість
Нардепи ініціюють вихід України з угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва
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