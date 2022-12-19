Події

21:51 19.12.2022

ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЧОНГАРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЧОНГАРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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