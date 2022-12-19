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18:27 19.12.2022

В Україну з початку року ввезено 510 тис. генераторів – депутат Железняк

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Україна з початку 2022 року імпортувала 510,3 тис. генераторів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у середу в телеграм-каналі.

За його даними, на пільгових умовах із застосуванням нульового ПДВ/мита в країну імпортовано 235,9 тис. генераторів, із них 92% (217,3 тис.) завезли юрособи, ще 8% (18,6 тис.) – фізособи.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №1260 від 9 листопада, яка набула чинності 11 листопада, скасував ПДВ та ввізне мито на імпорт в Україну енергообладнання для проходження зими.

До його списку увійшли, зокрема, електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах для напруги понад 1000 В, пульти, панелі, розподільні щити, обладнання та пристрої фільтрування або очищення води.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3124

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