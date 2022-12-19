Законопроєкт №5655 підриває всі зусилля для справедливого повоєнного відновлення – думка

Учасники урбаністичної коаліції Ro3kvit занепокоєні ухваленням законопроекту про реформування містобудівної сфери (№5655) та убачать у ньому значні ризики для прозорості галузі.

"Поспішне прийняття цього законопроєкту, незважаючи на рішучі заперечення багатьох експертів та представників місцевого самоврядування, є помилкою. Це викличе серйозне занепокоєння міжнародної спільноти та підірве довіру та єдність, необхідні для швидкого та ефективного повоєнного відновлення України", – йдеться у заяві Ro3kvit на фейсбук-сторінці.

На думку архітекторів та урбаністів коаліції, цей законопроєкт послаблює виняткову компетенцію громад розпоряджатися та контролювати використання землі, що забезпечується Європейською хартією місцевого самоврядування. Водночас Україна як кандидат на членство в Євросоюзі має дотримуватись цінностей інклюзивності та прозорого управління.

"Ми закликаємо президента ветувати цей закон, а всі залучені сторони повернутися до інклюзивного та конструктивного обговорення реформи містобудування", – йдеться у повідомленні.

Ro3kvit – організована громадською організацією Харківської школи архітектури "Архітектурна освіта" мережа організацій та фахівців у сфері міського та регіонального планування, житла, культурної спадщини та суміжних галузей, які займаються створенням методології для відновлення інфраструктури та урбаністичного середовища України.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує на розгляд президентом.

Раніше 1 грудня 2022 року законопроєкт парламент зняв із розгляду. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

Джерело: https://www.facebook.com/100007928224644/posts/3393869544220620/?flite=scwspnss