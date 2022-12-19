НБУ планує у 2023 р. запустити зовнішній борговий ринок і оцінити потребу в докапіталізації фінустанов, якість їхніх активів

Національний банк України (НБУ) планує в 2023 році запустити зовнішній борговий ринок, щоб оцінити потребу в докапіталізації фінустанов, якість їхніх активів, сконцентруватися на забезпеченні безперервної роботи, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Наступного року ми маємо об'єднати спільні зусилля з Мінфіном, щоб запустити зовнішній борговий ринок і використати максимально потенціал української економіки для фінансування бюджетного дефіциту, успішно пройти моніторингову програму МВФ і відчинити двері для великої програми", - сказав він під час дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС) у понеділок.

Пишний зазначив, що співпраця з МВФ є одним з обов'язкових чинників об'єднання донорської коаліції навколо України та пошуку необхідних ресурсів, зокрема кредитних та грантових.

Водночас НБУ проведе роботу з оцінювання якості активів, стрес-тестування, посилення фінстійкості та забезпечення безперебійної роботи фінустанов.