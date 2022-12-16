Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки у школах

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю створив умови для залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки громадян України у системі загальної середньої освіти, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його словами, внесено зміни до порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.