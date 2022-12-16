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18:02 16.12.2022

Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки у школах

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Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки у школах

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю створив умови для залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки громадян України у системі загальної середньої освіти, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його словами, внесено зміни до порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

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