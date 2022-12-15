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13:28 15.12.2022

Дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути покарані, за допомогою наших партнерів Україна зробить це - Резніков

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Дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути покарані, за допомогою наших партнерів Україна зробить це - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вітає рішення сейму Польщі про визнання РФ державою-спонсором тероризму, наголосивши, що дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути переможені та покарані.

"Вітаю рішення сейму Польщі визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все більше і більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна зробить це. Чим швидше, тим краще", - написав міністр у твіттері.

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