Дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути покарані, за допомогою наших партнерів Україна зробить це - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вітає рішення сейму Польщі про визнання РФ державою-спонсором тероризму, наголосивши, що дедалі більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути переможені та покарані.

"Вітаю рішення сейму Польщі визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все більше і більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна зробить це. Чим швидше, тим краще", - написав міністр у твіттері.